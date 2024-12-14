Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотники в небе над США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты, подобные замеченным в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком, в случае, если власти страны не раскроют более подробную информацию о них.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты, подобные замеченным в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком, в случае, если власти страны не раскроют более подробную информацию о них.

Как передает Report , свою точку зрения политик изложил в соцсети Truth Social.

"По всей стране замечены таинственные дроны. Может ли это действительно происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Расскажите об этом общественности прямо сейчас! В противном случае - сбивайте их!" - написал Трамп.

До этого над Нью-Йорком появились неизвестные дроны, которые заметили многие жители города 12 декабря. Несмотря на массовые сообщения граждан о БПЛА государственным учреждениям, выявить место их запуска не удалось, а на следующий день беспилотники над американской столицей появляться перестали.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге для журналистов, что Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований занимаются темой беспилотников над Нью-Джерси. Он отметил, что американские власти "серьезно относятся" к этой проблеме.