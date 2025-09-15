Трамп предложил перевести отчетность компаний с квартальной на полугодовую

Президент США Дональд Трамп предложил изменить систему корпоративной отчетности с квартальной на полугодовую.

Как передает Report, об этом он написал в публикации на Truth Social.

"При условии одобрения SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам - прим.), компании больше не будут обязаны предоставлять отчетность ежеквартально, а смогут отчитываться каждые полгода. Это позволит сэкономить средства и даст руководителям возможность сосредоточиться на эффективном управлении компаниями", - написал он.

Глава Белого дома также сравнил подходы к управлению бизнесом в США и Китае, подчеркнув, что в КНР компании рассматриваются в долгосрочной перспективе на 50-100 лет, тогда как в США управление строится на квартальной отчетности, что, по его мнению, "совсем плохо!".