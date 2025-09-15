Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Трамп предложил перевести отчетность компаний с квартальной на полугодовую

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 17:40
    Трамп предложил перевести отчетность компаний с квартальной на полугодовую

    Президент США Дональд Трамп предложил изменить систему корпоративной отчетности с квартальной на полугодовую.

    Как передает Report, об этом он написал в публикации на Truth Social.

    "При условии одобрения SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам - прим.), компании больше не будут обязаны предоставлять отчетность ежеквартально, а смогут отчитываться каждые полгода. Это позволит сэкономить средства и даст руководителям возможность сосредоточиться на эффективном управлении компаниями", - написал он.

    Глава Белого дома также сравнил подходы к управлению бизнесом в США и Китае, подчеркнув, что в КНР компании рассматриваются в долгосрочной перспективе на 50-100 лет, тогда как в США управление строится на квартальной отчетности, что, по его мнению, "совсем плохо!".

    Лента новостей