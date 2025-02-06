Трамп предложил передать США Газу после завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Израилю следует передать США сектор Газа по завершении боевых действий", - отметил он.

Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам Трампа, для этих целей "не понадобится ни один военный США".

"Стабильность в регионе будет обеспечена", - отметил президент.