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    Трамп предложил кандидатуру специалиста по России на пост посла в Армении

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Линн Трейси на пост посла Соединённых Штатов в Армении. 

    Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома, передает Report. 

    Отмечается, что в настоящее время Трейси занимает пост старшего советника по делам России в Госдепартаменте США. Также она занимала должности заместителя посла США в Москве, Ашхабаде и Астане. Она владеет русским языком. Кандидатура Трейси будет рассмотрена сенатом США.

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