Трамп предложил кандидатуру специалиста по России на пост посла в Армении

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Линн Трейси на пост посла Соединённых Штатов в Армении.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома, передает Report.

Отмечается, что в настоящее время Трейси занимает пост старшего советника по делам России в Госдепартаменте США. Также она занимала должности заместителя посла США в Москве, Ашхабаде и Астане. Она владеет русским языком. Кандидатура Трейси будет рассмотрена сенатом США.