Трамп предложил инвестора Бессента на пост главы Минфина

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США.
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"Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики", - говорится в сообщении. Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.
Выдвижению Бессента предшествовала напряженная внутренняя борьба в команде республиканца. По данным американских СМИ, помимо него, на эту роль в новой администрации претендовали бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системой Кевин Уорш, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что союзники Бессента "организовали закулисную кампанию" и смогли убедить избранного президента остановить свой выбор именно на нем. Кандидатуру Бессента поддержал, в том числе глава Национального экономического совета Белого дома при первом президентском сроке Трампа Лоуренс Кадлоу.