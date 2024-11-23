Трамп предложил инвестора Бессента на пост главы Минфина

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США.

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США.

Как передает Report , об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Скотт пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики", - говорится в сообщении. Сейчас должность министра финансов США занимает Джанет Йеллен.

Выдвижению Бессента предшествовала напряженная внутренняя борьба в команде республиканца. По данным американских СМИ, помимо него, на эту роль в новой администрации претендовали бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системой Кевин Уорш, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что союзники Бессента "организовали закулисную кампанию" и смогли убедить избранного президента остановить свой выбор именно на нем. Кандидатуру Бессента поддержал, в том числе глава Национального экономического совета Белого дома при первом президентском сроке Трампа Лоуренс Кадлоу.