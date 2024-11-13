Трамп предложил бизнесмену Маску возглавить новый Департамент эффективности правительства

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост главы Министерства внутренней безопасности (DHS).

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост главы Министерства внутренней безопасности (DHS).

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

"Рад сообщить, что губернатор и бывшая когрессвумэн от Южной Дакоты будет назначена на пост главы Министерства внутренней безопасности", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "Кристи была очень сильна в вопросах безопасности границ".

"Она будет тесно сотрудничать с "пограничным царем" (ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ США) Томом Хоманом, чтобы обезопасить границу, и будет гарантировать, что наша американская родина в безопасности от наших противников", - отметил он.

Кроме того, новым министром обороны США станет ветеран американской армии и ведущий Fox News Пит Хегсет, главой ЦРУ - бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф.

Также сообщается о том, что бизнесмену Илону Маску и бывшему претенденту на выдвижение в качестве кандидата на пост президента от Республиканской партии Вивеку Рамасвами Трамп предложил совместно возглавить новый Департамент эффективности правительства США.