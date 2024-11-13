О нас

Трамп предложил бизнесмену Маску возглавить новый Департамент эффективности правительства

Трамп предложил бизнесмену Маску возглавить новый Департамент эффективности правительства Избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост главы Министерства внутренней безопасности (DHS).
Другие страны
13 ноября 2024 г. 09:16
Трамп предложил бизнесмену Маску возглавить новый Департамент эффективности правительства

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о том, что выбрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на пост главы Министерства внутренней безопасности (DHS).

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

"Рад сообщить, что губернатор и бывшая когрессвумэн от Южной Дакоты будет назначена на пост главы Министерства внутренней безопасности", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "Кристи была очень сильна в вопросах безопасности границ".

"Она будет тесно сотрудничать с "пограничным царем" (ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ США) Томом Хоманом, чтобы обезопасить границу, и будет гарантировать, что наша американская родина в безопасности от наших противников", - отметил он.

Кроме того, новым министром обороны США станет ветеран американской армии и ведущий Fox News Пит Хегсет, главой ЦРУ - бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф.

Также сообщается о том, что бизнесмену Илону Маску и бывшему претенденту на выдвижение в качестве кандидата на пост президента от Республиканской партии Вивеку Рамасвами Трамп предложил совместно возглавить новый Департамент эффективности правительства США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trump says Elon Musk and Vivek Ramaswamy will lead Department of Government Efficiency

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi