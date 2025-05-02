Трамп предлагает сократить бюджет Минэнерго США почти на $5 млрд

Президент США Дональд Трамп в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год предлагает сократить бюджет министерства энергетики на 9,4%/

Президент США Дональд Трамп в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год предлагает сократить бюджет министерства энергетики на 9,4%/

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из опубликованного 2 мая Белым домом бюджетного запроса.

Согласно документу, речь идет об уменьшении финансирования на $4,7 млрд по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Американские СМИ отмечают, что Трамп, главным образом, предлагает сократить финансирование программ, связанных с возобновляемыми источниками энергетики и изменением климата.

В дальнейшем бюджетный запрос будет рассматриваться Конгрессом США.