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Трамп предлагает сократить бюджет Минэнерго США почти на $5 млрд

Трамп предлагает сократить бюджет Минэнерго США почти на $5 млрд Президент США Дональд Трамп в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год предлагает сократить бюджет министерства энергетики на 9,4%/
Другие страны
2 мая 2025 г. 20:55
Трамп предлагает сократить бюджет Минэнерго США почти на $5 млрд

Президент США Дональд Трамп в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год предлагает сократить бюджет министерства энергетики на 9,4%/

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из опубликованного 2 мая Белым домом бюджетного запроса.

Согласно документу, речь идет об уменьшении финансирования на $4,7 млрд по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Американские СМИ отмечают, что Трамп, главным образом, предлагает сократить финансирование программ, связанных с возобновляемыми источниками энергетики и изменением климата.

В дальнейшем бюджетный запрос будет рассматриваться Конгрессом США.

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