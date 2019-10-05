​Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций

Американский президент Дональд Трамп пообещал снять санкции с КНДР на три года, если страна выполнит его условия.

Как передает Report со ссылкой на издание Time, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранят ядерный объект в Йонбене и не будут производить высокообогащенный уран.

Отмечается, что в ближайшее время запланированы переговоры между официальными лицами США и КНДР и испытание ракет на это не повлияют.