 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп посетит Нью-Йорк впервые с момента избрания президентом

    Обеспечение охраны президента обойдется в 308 тыс. долларов в сутки

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп впервые со времени вступления на пост президента посетит свою нью-йоркскую резиденцию Trump Tower на Манхэттене. 

    Как передает Report со ссылкой на телекомпанию NBC, Трамп, как ожидается, прибудет в город в понедельник вечером и пробудет здесь до среды.

    Меры безопасности вокруг Trump Tower резко усилены, отметила телекомпания. По оценкам представителя нью-йоркской полиции, обеспечение охраны президента обойдется в 308 тыс. долларов в сутки.

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi