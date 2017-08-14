Трамп посетит Нью-Йорк впервые с момента избрания президентом

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп впервые со времени вступления на пост президента посетит свою нью-йоркскую резиденцию Trump Tower на Манхэттене.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию NBC, Трамп, как ожидается, прибудет в город в понедельник вечером и пробудет здесь до среды.

Меры безопасности вокруг Trump Tower резко усилены, отметила телекомпания. По оценкам представителя нью-йоркской полиции, обеспечение охраны президента обойдется в 308 тыс. долларов в сутки.