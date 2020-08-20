Трамп посчитал Украину частью России

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что президент США Дональд Трамп считал Украину частью России

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что президент США Дональд Трамп считал Украину частью России.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.

Политик также вспомнил, что неоднократно объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны. "Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине", — сказал Болтон.

В июне Болтон рассказал, что Трамп интересовался, входит ли Финляндия в состав России. Бывший советник президента также утверждал, что глава государства не знал, что Великобритания является ядерной державой. Болтон утверждал, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика. Он стал автором скандальной книги "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".