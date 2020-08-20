О нас
Report Georgia

Трамп посчитал Украину частью России

Трамп посчитал Украину частью России Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что президент США Дональд Трамп считал Украину частью России
Другие страны
20 августа 2020 г. 01:38
Трамп посчитал Украину частью России

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что президент США Дональд Трамп считал Украину частью России.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.

Политик также вспомнил, что неоднократно объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны. "Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине", — сказал Болтон.

В июне Болтон рассказал, что Трамп интересовался, входит ли Финляндия в состав России. Бывший советник президента также утверждал, что глава государства не знал, что Великобритания является ядерной державой. Болтон утверждал, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика. Он стал автором скандальной книги "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26

Последние новости

02:45
Президент Академии наук Украины скончался в возрасте 102 лет Наука и образование
02:25
Литва запретила въезд Лукашенко Другие страны
02:08
В Италии продают дома по два евро Это интересно
01:43
В Баку водитель тяжело пострадал в результате ДТП Происшествия
01:38
Трамп посчитал Украину частью России Другие страны
01:08
Еще 11 команд прошли во второй отборочный раунд ЛЧ Футбол
00:51
Определился второй финалист Лиги Чемпионов Футбол
00:24
Франция потребовала немедленно освободить президента Мали Другие страны
00:12
Определился очередной соперник "Карабаха" в ЛЧ Футбол
23:39
В ФИФА закрыли расследование против Инфантино Футбол
23:21
Бывший футболист "Карабаха" открыл академию в США Футбол
22:37
Матч Лиги Чемпионов отложен из-за коронавируса Футбол
22:13
ФотоСкончался заслуженный тренер Азербайджана Индивидуальные
22:07
Партия ReAl обратилась в Минюст для регистрации Внутренняя политика
21:54
Самозванец в полицейской форме обманул женщину на 75 тыс. 500 манатов Происшествия
Вся новостная лента