Трамп поручил выплатить сотрудникам МВБ США задолженность по зарплате

Президент США Дональд Трамп распорядился выплатить сотрудникам Министерства внутренней безопасности (МВБ) все средства, недополученные из-за приостановки финансирования ведомства.

Как передает Report, об этом говорится в документах Белого дома.

Американский лидер поручил руководству министерства совместно с Административно-бюджетным управлением обеспечить сотрудникам выплату зарплат и льгот в полном объеме.

"Десятки тысяч сотрудников МВБ, которые выполняют важнейшие задачи по обеспечению общественной безопасности, с трудом сводят концы с концами", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию "чрезвычайной ситуацией, угрожающей национальной безопасности".

Финансирование МВБ приостановлено с 14 февраля. На этом фоне сотни сотрудников Управления транспортной безопасности США уволились из-за невыплаты зарплаты, что привело к сбоям в работе аэропортов.