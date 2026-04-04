Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Трамп поручил выплатить сотрудникам МВБ США задолженность по зарплате

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 06:18
    Трамп поручил выплатить сотрудникам МВБ США задолженность по зарплате

    Президент США Дональд Трамп распорядился выплатить сотрудникам Министерства внутренней безопасности (МВБ) все средства, недополученные из-за приостановки финансирования ведомства.

    Как передает Report, об этом говорится в документах Белого дома.

    Американский лидер поручил руководству министерства совместно с Административно-бюджетным управлением обеспечить сотрудникам выплату зарплат и льгот в полном объеме.

    "Десятки тысяч сотрудников МВБ, которые выполняют важнейшие задачи по обеспечению общественной безопасности, с трудом сводят концы с концами", - отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию "чрезвычайной ситуацией, угрожающей национальной безопасности".

    Финансирование МВБ приостановлено с 14 февраля. На этом фоне сотни сотрудников Управления транспортной безопасности США уволились из-за невыплаты зарплаты, что привело к сбоям в работе аэропортов.

    Министерство внутренней безопасности США Шатдаун в США Дональд Трамп
    Последние новости

    19:29

    Другие страны
    19:29

    Другие страны
    19:13

    Другие страны
    19:11
    Фото

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Внешняя политика
    18:57

    В регионе
    18:52

    Другие страны
    18:46

    Милли Меджлис
    Лента новостей