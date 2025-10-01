Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Трамп поручил применять ИИ в исследованиях в сфере лечения рака у детей в США

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 02:49
    Трамп поручил применять ИИ в исследованиях в сфере лечения рака у детей в США

    Президент Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ, согласно которому федеральным властям следует использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для содействия исследованиям в США, касающимся раковых заболеваний у детей.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам после подписания документа в Овальном кабинете Белого дома.

    "На основании этого указа я поручаю федеральным властям в полной мере использовать искусственный интеллект для ускорения исследований, касающихся рака у детей", - отметил он.

    "В течение многих лет мы накапливали информацию о раке у детей, но до настоящего времени не могли в полной мере использовать этот массив данных и применять его на практике в медицине", - подчеркнул Трамп. "Используя новейший искусственный интеллект, мы поможем ученым и исследователям найти новые методы лечения и профилактики", - добавил он. Власти США выделили дополнительно $50 млн на гранты в сфере лечения рака у детей.

    Трамп во вторник также объявил о договоренностях с компанией Pfizer. Они предусматривают сокращение стоимости некоторых лекарств, которые компания продает в США. В обмен федеральные власти снизят часть пошлин в отношении ее продукции.

    Дональд Трамп искуственный интеллект дети рак

    Последние новости

    03:22

    Шатдаун в США: Сенат отклонил законопроект демократов

    Другие страны
    02:49

    Трамп поручил применять ИИ в исследованиях в сфере лечения рака у детей в США

    Другие страны
    02:12

    Минэнерго США: Россия в 2024 году стала крупнейшим поставщиком урана в страну

    Другие страны
    01:44

    Трамп: Гарвард выплатит около $500 млн в рамках сделки с властями США

    Другие страны
    01:11

    Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" выиграл, "Кайрат" разгромлен "Реалом"

    Футбол
    00:50

    Президент Словакии утвердил в конституции положение о двух полах

    В мире
    00:20

    Азербайджан сохраняет второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    00:10

    Дания получит помощь США и других стран для обеспечения безопасности двух саммитов

    Другие страны
    23:47

    Футболисты "Кайрата" уступили "Реалу" в матче Лиги чемпионов

    Футбол
    Лента новостей