Трамп попросил Сенат пока не рассматривать законопроект о санкциях по РФ

Президент США Дональд Трамп попросил однопартийцев-республиканцев в Сенате Конгресса пока не ставить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Президент США Дональд Трамп попросил однопартийцев-республиканцев в Сенате Конгресса пока не ставить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи).

"Я знаю, что он запросил, чтобы лидер (республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон) Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе", - сказал про Трампа законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Упомянутый законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Согласно изложенной Уикером информации, законопроект поддерживает подавляющее большинство из 100 сенаторов, поэтому его прохождение через верхнюю палату Конгресса практически гарантировано. "У нас теперь в Сенате имеется 82 спонсора законопроекта, разрешающего вторичные санкции в отношении России", - уточнил Уикер.

По его оценке, документ в случае обретения силы закона "воздействовал бы очень негативным образом и на Китай". "Я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что мы доберемся до этой точки (до принятия законопроекта)", - сказал глава комитета.

Однако Уикер не пояснил, поддержит ли, с его точки зрения, Трамп этот документ. "Оптимистичен ли я, что президент согласится с этим?" - задался вопросом сенатор. Он не дал прямого ответа, ограничившись приведенным выше высказыванием о том, что Трамп попросил Тьюна повременить с рассмотрением законопроекта.