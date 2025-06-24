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Трамп попросил Израиль и Иран не нарушать действующий режим прекращения огня

Трамп попросил Израиль и Иран не нарушать действующий режим прекращения огня Президент США Дональд Трамп попросил стороны конфликта на Ближнем Востоке не нарушать действующий режим прекращения огня.
Другие страны
24 июня 2025 г. 09:23
Трамп попросил Израиль и Иран не нарушать действующий режим прекращения огня

Президент США Дональд Трамп попросил стороны конфликта на Ближнем Востоке не нарушать действующий режим прекращения огня.

Как передает Report, об этом американский президент написал в Truth Social.

"Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов!" - отметил он.

О вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных запусков заявил и Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал правительство о достижении договоренности о прекращении огня с Ираном.

Перед этим, как утверждает Армия обороны Израиля, Иран осуществил шесть запусков ракет по территории Израиля. При этом иранские СМИ сообщили о четырех волнах атак со стороны ИРИ.

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