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Президент США пообещал вернуть контроль над Панамским каналом

Президент США пообещал вернуть контроль над Панамским каналом Президент США Дональд Трамп пообещал вернуть США контроль над Панамским каналом.
Другие страны
20 января 2025 г. 22:21
Президент США пообещал вернуть контроль над Панамским каналом

Президент США Дональд Трамп пообещал вернуть США контроль над Панамским каналом.

Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в своей инаугурационной речи.

"Панама отдала контроль над своим каналом Китаю, теперь США заберут его назад", - сказал он.

Отметим, что о своих претензиях на Панамский канал Трамп заявил в начале месяца, назвав передачу контроля Панаме в 1999 году "глупостью".

По мнению американского президента, Панама якобы нарушила "каждый пункт соглашения" после передачи ей канала. По его словам, панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Panama kanalına nəzarəti bərpa edəcəyinə söz verib

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