Президент США пообещал вернуть контроль над Панамским каналом

Президент США Дональд Трамп пообещал вернуть США контроль над Панамским каналом.
Как сообщает Report, соответствующее заявление он сделал в своей инаугурационной речи.
"Панама отдала контроль над своим каналом Китаю, теперь США заберут его назад", - сказал он.
Отметим, что о своих претензиях на Панамский канал Трамп заявил в начале месяца, назвав передачу контроля Панаме в 1999 году "глупостью".
По мнению американского президента, Панама якобы нарушила "каждый пункт соглашения" после передачи ей канала. По его словам, панамские власти взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.