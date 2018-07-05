Трамп пообещал скоро создать в США космические силы

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В скором времени в США могут появиться космические силы, пообещал президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед военнослужащими и членами их семей. "Все относятся к этому с очень большим энтузиазмом", - сказал он, передает Report.

Напомним, 18 июня Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к формированию военно-космических сил страны, чтобы добиться "американского превосходства в космосе". Эксперты прогнозируют, что на обеспечение нового рода войск в составе Вооружённых сил США потратят не менее $1 трлн.