    Трамп пообещал принять экипаж "Ориона" в Белом доме

    07 апреля, 2026
    • 07:42
    Трамп пообещал принять экипаж Ориона в Белом доме

    Президент США Дональд Трамп пообещал принять в Белом доме экипаж американского космического корабля "Орион", совершившего облет Луны в рамках миссии "Артемида-2".

    Как передает Report, об этом он заявил во время сеанса связи с астронавтами, трансляция которого велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    "Я с нетерпением жду возможности принять вас в Овальном кабинете. Я попрошу [главу NASA] Джареда [Айзекмана] привести вас и попрошу у вас автографы. Обычно я не прошу автографы, но вы этого заслуживаете", - сказал Трамп.

    "У нас в последнее время много поводов для гордости, но ничто не сравнится с тем, что вы впервые более чем за полвека совершили облет Луны и установили рекорд дальности полета от Земли", - подчеркнул он.

    08:37

    Генсек Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

    Другие страны
    08:25

    Экипаж "Артемиды-2" начал возвращение к Земле после облета Луны

    Другие страны
    07:55

    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Гяндже в рамках WUF13

    Внутренняя политика
    07:42

    Трамп пообещал принять экипаж "Ориона" в Белом доме

    Другие страны
    07:16

    В Панаме при взрыве бензовозов у моста через Панамский канал погиб человек

    Другие страны
    06:58

    Axios: Демократ Ансари намерена инициировать импичмент главе Пентагона Хегсету

    Другие страны
    06:32

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,3

    Происшествия
    06:25

    ВОЗ приостановила эвакуацию пациентов из Газы после гибели сотрудника

    Другие страны
    05:47

    В Иране призвали молодежь выйти на акции протеста у электростанций страны

    Другие страны
