Трамп пообещал принять экипаж "Ориона" в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пообещал принять в Белом доме экипаж американского космического корабля "Орион", совершившего облет Луны в рамках миссии "Артемида-2".

Как передает Report, об этом он заявил во время сеанса связи с астронавтами, трансляция которого велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Я с нетерпением жду возможности принять вас в Овальном кабинете. Я попрошу [главу NASA] Джареда [Айзекмана] привести вас и попрошу у вас автографы. Обычно я не прошу автографы, но вы этого заслуживаете", - сказал Трамп.

"У нас в последнее время много поводов для гордости, но ничто не сравнится с тем, что вы впервые более чем за полвека совершили облет Луны и установили рекорд дальности полета от Земли", - подчеркнул он.