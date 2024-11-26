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Трамп пообещал пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады

Трамп пообещал пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады Избранный президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 06:18
Трамп пообещал пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады

Избранный президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Как передает Report, об этом Д.Трамп написал в социальной сети Truth Social.

"Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что у Мексики и Канады есть все возможности, чтобы решить эту давнюю проблему.

"Эти тарифы будут действовать до тех пор, пока наркотики, особенно фентанил, а также нелегальные мигранты не перестанут наводнять нашу страну. У Мексики и Канады есть полное право и возможность с легкостью урегулировать эту давно назревающую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались своей властью, а пока они не сделают этого, им придется платить очень высокую цену", - добавил Трамп.

В прошлом году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Как отметили в ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.

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