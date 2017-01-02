Трамп пообещал на следующей неделе рассказать то, что знает про кибератаки

Баку. 2 января. REPORT.AZ/Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал рассказать на следующей неделе то, что ему известно о кибератаках.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

"Я знаю многое о хакерах. И взломы — это такая вещь, которую очень трудно выявить, так что это мог быть кто-то другой", — сказал он журналистам, имея в виду разразившийся киберскандал, в рамках которого администрация США обвиняет Россию.

"Я знаю вещи, которые другие люди не знают", — добавил Трамп. Когда журналисты попросили уточнить, когда именно он поделиться своим знанием, избранный президент ответил: "Вы все узнаете во вторник или в среду".

Ранее стало известно, что Трамп на следующей неделе встретится с представителями американских спецслужб, которые представят ему информацию, на основании которой они обвинили Россию в попытках взлома компьютерных систем в США.