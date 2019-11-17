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Трамп пообещал Ким Чен Ыну о скорой встрече

​Трамп пообещал Ким Чен Ыну о скорой встрече

Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и пообещал, что они скоро увидятся, передает Report.

"Господин председатель, ... вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!" - написал он в воскресенье в своем твиттере.

Трамп также прокомментировал недавнее сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), где его оппонента-демократа Джо Байдена назвали "бешеной собакой".

"Джо Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не "бешеная собака". Он лучше этого, но только я тот единственный человек, который может привести вас туда, где вам надо быть", - написал президент США.

Ранее посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре.

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