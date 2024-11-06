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Трамп назвал свой результат в президентской гонке политической победой

Трамп назвал свой результат в президентской гонке политической победой Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп преодолел отметку в 270 голосов выборщиков, получив поддержку 277 из них, что говорит о его победе на выборах.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 11:37
Трамп назвал свой результат в президентской гонке политической победой

Дональд Трамп назвал свой результат в президентской гонке политической победой, "которую прежде не знала история США".

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

Выступая перед сторонниками во Флориде, он пообещал, что его правление станет "поистине золотой эпохой" в истории США.

Трамп поздравил 39-летнего сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса с должностью вице-президента.

11.06

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп преодолел отметку в 270 голосов выборщиков, получив поддержку 277 из них, что говорит о его победе на выборах.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

Спикер Палаты представителей Джеймс Джонсон заявил о том, что Трамп стал избранным президентом США.

Сообщается, что Трам планирует обратиться к сторонникам в Палм-Бич во Флориде.

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший поздравил Трампа с победой на выборах.

"Поздравляем Трампа с исторической победой", - написал он на своей странице в соцсети "X".

Президент Сальвадора одним из первых лидеров стран поздравил Трампа.

Более 80 млн американцев проголосовали досрочно (лично или по почте): по данным опросов, 41% зарегистрировался как демократы, 39% - как республиканцы.

Харрис отправила свой голос по почте, а Трамп с женой проголосовали на избирательном участке во Флориде.

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Версия на английском языке Trump surpasses 270 electoral votes

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