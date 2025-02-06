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Трамп: Politico получила $8 млн от USAID за положительные статьи о демократах

Трамп: Politico получила $8 млн от USAID за положительные статьи о демократах Газета Politico получила $8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID) за положительные статьи о демократической партии США.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 16:31
Трамп: Politico получила $8 млн от USAID за положительные статьи о демократах
Дональд Трамп

Газета Politico получила $8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID) за положительные статьи о демократической партии США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и других агентствах, большая часть из них ушла на "откуп" в фейковые СМИ за создание красивых историй о демократах. Левая газетенка, известная как Politico, похоже, получила $8 млн", - написал он в Truth Social.

Президент добавил, что "это может стать крупнейшим скандалом в истории" и демократам "не уйти от этого".

Ранее предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), заявил, что органы исполнительной власти США прекращают оплату подписок американских газет Politico, The New York Times и информационного агентства Associated Press.

Как заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она отметила, что фактически Politico субсидировалось за счет американских налогоплательщиков, и команда DOGE уже начала работу по отмене платежей газете. Теперь ведомство Маска приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “Politico” demokratlar haqqında müsbət məqalələrə görə USAID-dən 8 milyon dollar alıb

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