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    Трамп поговорил с премьер-министром Венгрии

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Report.  

    Отмечается, что в ходе диалога Трамп поздравил Орбана с формированием в стране нового правительства. Стороны обсудили в том числе прошедший в Сингапуре саммит США и КНДР, а также отношения Вашингтона и Будапешта. «Оба лидера согласились в необходимости крепких национальных границ и обсудили успешный саммит президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны обязались сохранять крепкие отношения между Соединёнными Штатами и Венгрией», — говорится в сообщении. Ранее Орбан заявил, что страна рассматривает своё право принимать или не принимать мигрантов как показатель суверенитета государства.

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