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    Трамп подвел итоги первого года на посту президента

    К успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп кратко подытожил успехи за первый год своего президентства.

    Как передает Report,об этом он написал в твиттере.

    "Беспрецедентный успех для нашей страны — во множестве сфер — с момента выборов", — написал Трамп.

    В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами ИГ.

    "Самый низкий уровень безработицы среди женщин и в целом, масштабное снижение налогов, конец обязательного медицинского страхования — и много другое", - добавил американский президент.

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