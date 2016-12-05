Трамп подтвердил назначение Карсона министром жилищного строительства

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президента США Дональд Трамп начначил бывшего участника предвыборной гонки республиканца Бена Карсона министром жилищного строительства и городского развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить о том, что назначаю Бена Карсона на пост министра жилищного строительства и городского развития", - написал Трамп в сети микроблогов Twitter.

65-летний темнокожий нейрохирург Бен Карсон в ходе прошедшей предвыборной кампании боролся за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, однако в марте объявил о прекращении кампании и поддержал выдвижение Трампа на пост президента, призвав к единству в рядах республиканцев. Сам Трамп тогда обещал, что Карсон "будет играть очень важную роль" в его избирательной кампании.