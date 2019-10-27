Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади

Главарь ДАЕШ Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе, подтвердил президент США Дональд Трамп, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.