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Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади

Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади

Главарь ДАЕШ Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе, подтвердил президент США Дональд Трамп, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

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