Трамп подтвердил, что предложил назначить Стефаник постпредом США при ООН

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп подтвердил, что предложил назначить члена палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп подтвердил, что предложил назначить члена палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН.

Как передает Report, об этом сообщает New York Post, отмечая, что сама Стефаник уже приняла предложение.

"Для меня большая честь выдвинуть Элиз Стефаник на должность представителя США при ООН. Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи "Америка прежде всего", - заявил Трамп газете.

По данным издания, Стефаник приняла предложение Трампа. Она заявила о том, что "глубоко тронута" его выбором, добавив, что Америку ждут "светлые времена".

Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.