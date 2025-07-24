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Трамп подписал указы по развитию ИИ в США

Трамп подписал указы по развитию ИИ в США Президент США Дональд Трамп подписал в среду три исполнительных указа, которые нацелены на развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) в стране и наращивание экспорта различных разработок на ее основе.
Другие страны
24 июля 2025 г. 04:21
Трамп подписал указы по развитию ИИ в США

Президент США Дональд Трамп подписал в среду три исполнительных указа, которые нацелены на развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) в стране и наращивание экспорта различных разработок на ее основе.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Америка - это страна, которая начала гонку в сфере ИИ. И как президент Соединенных Штатов я сегодня объявляю, что Америка ее выиграет", - сказал Трамп. Он заверил, что США сейчас "очень сильно опережают Китай в сфере ИИ" и намерены закрепить это превосходство.

Американский лидер отметил, что один из указов, подписанных им на упомянутой конференции, направлен на то, чтобы превратить США в "локомотив по экспорту" различных разработок, связанных с ИИ. Как следует из документа, опубликованного Белым домом, речь идет, в частности, о продаже странам из числа союзников Вашингтона специализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Как подчеркнул Трамп, принимаемые американской администрацией меры нацелены на "то, чтобы сделать все возможное для ускорения реализации всех крупных проектов, касающихся инфраструктуры для ИИ," в США. По словам Трампа, для этого требуется ускорить выдачу федеральными властями всех необходимых разрешений и лицензий в этой сфере.

Американский президент также отметил, что США для успешной конкуренции с Китаем необходимо смягчить требования, касающиеся соблюдения интеллектуальных прав на различные материалы, которые можно использовать для обучения ИИ. "Нельзя ожидать, что ваша программа на основе ИИ будет успешной, если вам надо платить за каждую статью, книгу или что-то другое, что вы изучаете", - пояснил он. По словам Трампа, соблюдение всех существующих сейчас норм в этой сфере невозможно.

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