Трамп подписал указ о TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok.

Как передает Report, об этом 7 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности", - говорится в указе Трампа.

Отмечается, что согласно официальному документу компания ByteDance, владеющая платформой, и ее дочерние предприятия не могут проводить никаких сделок.

Закон вступает в силу через 45 дней после публикации.

При этом Сенат Конгресса США ранее единогласно одобрил законопроект о запрете приложения TikTok для госорганов страны, поскольку, по мнению политиков, приложение несет в себе угрозу нацбезопасности США.

Напомним, 1 августа Трамп заявил, что планирует запретить китайскую платформу TikTok на всей территории США. Он планировал сделать это 15 сентября, если до этого времени его не продадут американской компании.