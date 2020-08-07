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Трамп подписал указ о TikTok

Трамп подписал указ о TikTok Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok
Другие страны
7 августа 2020 г. 05:44
Трамп подписал указ о TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok.

Как передает Report, об этом 7 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности", - говорится в указе Трампа.

Отмечается, что согласно официальному документу компания ByteDance, владеющая платформой, и ее дочерние предприятия не могут проводить никаких сделок.

Закон вступает в силу через 45 дней после публикации.

При этом Сенат Конгресса США ранее единогласно одобрил законопроект о запрете приложения TikTok для госорганов страны, поскольку, по мнению политиков, приложение несет в себе угрозу нацбезопасности США.

Напомним, 1 августа Трамп заявил, что планирует запретить китайскую платформу TikTok на всей территории США.  Он планировал сделать это 15 сентября, если до этого времени его не продадут американской компании.

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Версия на азербайджанском языке Tramp “TikTok”a qarşı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb

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