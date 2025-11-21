Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Трамп подписал указ о снижении пошлин на часть сельхозпродукции из Бразилии

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 03:05
    Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии.

    Как передает Report, об этом говорится в указе на сайте Белого дома.

    Американский лидер отметил, что "посчитал целесообразным изменить перечень товаров, на которые распространяется дополнительная пропорциональная их стоимости пошлина", введенная им ранее. По словам Трампа, эти тарифы теперь не затрагивают "определенные наименования сельскохозяйственной продукции" из Бразилии. Президент США не привел их список.

    Глава вашингтонской администрации уточнил, что принял решение о снижении пошлин, в частности, в связи с успешным началом переговоров между США и Бразилией по торговым вопросам.

    Трамп 14 ноября подписал другой указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия пошлин, введенных ранее на экспорт других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.

    Tramp Braziliyadan gətirilən bəzi məhsullara tətbiq olunan gömrük rüsumlarını azaldıb

