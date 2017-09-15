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    Трамп подписал резолюцию, осуждающую расизм

    Документ отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы© Foto: Global Look Press

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал закон, осуждающий расизм.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

    Он выразил соболезнования семьям и близким погибших и поддержку пострадавшим в результате насилия после событий в городе Шарлоттсвилль, штат Вирджиния, в августе этого года.

    Документ отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клана, неонацистов и других группировок, возбуждающих ненависть.

    В законе также говорится, что президент и члены правительства должны использовать все возможные ресурсы для устранения угроз со стороны этих группировок.

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