Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Орбана "сильным лидером, который добивается результатов".

"Виктор усердно трудится над защитой Венгрии, обеспечением роста ее экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, борьбой с нелегальной иммиграцией и поддержанием закона и порядка. Отношения между Венгрией и США при моей администрации достигли новых высот сотрудничества и выдающихся успехов во многом благодаря премьер-министру Орбану", - отметил он.

"Я горд был поддержать Виктора во время его переизбрания в 2022 году, и для меня честь сделать это снова", - добавил Трамп, призвав венгерских избирателей голосовать за Орбана.

"Я с ним до конца", - подчеркнул президент США.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" ведет напряженную борьбу с оппозиционной партией "Тиса", которую, как отмечается, поддерживает руководство Евросоюза.