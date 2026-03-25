    Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии

    • 25 марта, 2026
    • 05:26
    Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии

    Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

    Трамп назвал Орбана "сильным лидером, который добивается результатов".

    "Виктор усердно трудится над защитой Венгрии, обеспечением роста ее экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, борьбой с нелегальной иммиграцией и поддержанием закона и порядка. Отношения между Венгрией и США при моей администрации достигли новых высот сотрудничества и выдающихся успехов во многом благодаря премьер-министру Орбану", - отметил он.

    "Я горд был поддержать Виктора во время его переизбрания в 2022 году, и для меня честь сделать это снова", - добавил Трамп, призвав венгерских избирателей голосовать за Орбана.

    "Я с ним до конца", - подчеркнул президент США.

    Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" ведет напряженную борьбу с оппозиционной партией "Тиса", которую, как отмечается, поддерживает руководство Евросоюза.

