    Трамп подарил Карлу III реплику меча Эйзенхауэра

    Другие страны
    18 сентября, 2025
    02:25
    Трамп подарил Карлу III реплику меча Эйзенхауэра

    Президент США Дональд Трамп в ходе государственного визита подарил королю Великобритании Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа "исторического партнерства, которое было жизненно важно для победы во Второй мировой войне".

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

    Во дворце указали, что подаренный Трампом меч "символизирует непреходящие ценности и дух сотрудничества, который продолжает определять отношения между Соединенными Штатами и Великобританией".

    Королеве Камилле была подарена винтажная брошь от Tiffany & Co в виде цветка из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.

    Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года. Кроме того, ему вручили флаг Великобритании, который был поднят над Букингемским дворцом в день инаугурации Трампа 20 января.

    Первая леди США Мелания Трамп была удостоена серебряной эмалированной чаши с вензелем королевы, изготовленной североирландской художницей Карой Мерфи - мастером, создававшим изделия для канцелярии премьер-министра Великобритании. Кроме того, она получила персонализированную сумочку от британского дизайнера Ани Хайндмарч. Королевская семья также вручила президенту США и его жене серебряную фоторамку с их выгравированными вензелями.

