Tramp III Çarlza dəyərli hədiyyə verib
- 18 sentyabr, 2025
- 03:00
ABŞ prezidenti Donald Tramp dövlət səfəri zamanı Böyük Britaniya kralı III Çarlza general Duayt Eyzenhauerin qılıncının nüsxəsini "İkinci dünya müharibəsində qələbə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən tarixi tərəfdaşlığın" simvolu kimi təqdim edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sky News" Bukingem sarayına istinadən məlumat yayıb.
Saray bəyan edib ki, Trampın təqdim etdiyi qılınc ABŞ və Böyük Britaniya arasında davam edən davamlı dəyərləri və əməkdaşlıq ruhunu simvollaşdırır.
Kraliça Kamillaya 18 karatlıq qızıldan hazırlanan, brilyant və yaqutlarla bəzədilmiş "Tiffany & Co"dan vintaj çiçək broşu hədiyyə edilib.
Trampa öz növbəsində 1776-cı il iyulun 4-də Filadelfiyada qəbul edilmiş Müstəqillik Bəyannaməsinin 250-ci ildönümü şərəfinə Vindzor qəsrindəki Kral cildləmə atelyesində hazırlanan və əl işi olan kitab hədiyyə edilib. Yanvarın 20-də Trampın andiçmə mərasimi günü Bukingem sarayının üzərində qaldırılan bayraq da ona təqdim edilib.
ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Trampa Böyük Britaniyanın baş nazirinin ofisi üçün parçalar yaradan şimali irlandiyalı rəssam Kara Merfi tərəfindən hazırlanmış Kraliçanın monoqramı olan gümüş minalanmış qab hədiyyə edilib. O, həmçinin britaniyalı dizayner Anya Hindmarçdan fərdi çanta alıb.
Kral ailəsi həmçinin ABŞ prezidentinə və xanımına baş hərfləri həkk olunmuş gümüş foto çərçivə hədiyyə edib.