Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директора

Президент США Дональд Трамп предъявил судебный иск на сумму $5 млрд крупнейшему американскому банку JPMorgan Chase и его директору Джейми Даймону в связи с тем, что счета главы вашингтонской администрации были закрыты после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox Business.

Согласно информации, Трамп обвиняет банк в блокировании счетов по политическим причинам. Иск подан в суд штата Флорида от имени президента и нескольких компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса. Сторона обвинения утверждает, что банк нарушил собственный этический кодекс.

"Хотя JPMorgan Chase заявлял о приверженности этим принципам, он нарушил их в одностороннем порядке - без предупреждения и возможности исправить ситуацию", - говорится в иске. Банк и директор Даймон также обвиняются в "незаконном и необоснованном" разглашении конфиденциальной информации, "включая имя президента Трампа", в черном списке, который доступен другим финансовым организациям.