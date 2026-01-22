Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директора

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 23:04
    Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директора

    Президент США Дональд Трамп предъявил судебный иск на сумму $5 млрд крупнейшему американскому банку JPMorgan Chase и его директору Джейми Даймону в связи с тем, что счета главы вашингтонской администрации были закрыты после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox Business.

    Согласно информации, Трамп обвиняет банк в блокировании счетов по политическим причинам. Иск подан в суд штата Флорида от имени президента и нескольких компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса. Сторона обвинения утверждает, что банк нарушил собственный этический кодекс.

    "Хотя JPMorgan Chase заявлял о приверженности этим принципам, он нарушил их в одностороннем порядке - без предупреждения и возможности исправить ситуацию", - говорится в иске. Банк и директор Даймон также обвиняются в "незаконном и необоснованном" разглашении конфиденциальной информации, "включая имя президента Трампа", в черном списке, который доступен другим финансовым организациям.

    JPMorgan Chase суд Дональд Трамп США

