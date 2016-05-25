​Трамп победил на республиканских праймериз в штате Вашингтон

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Республиканец Дональд Трамп одержал ожидаемую победу на первичных выборах президента США в штате Вашингтон. Как передает Report, об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

"Нет никакого сюрприза в том, что Трамп победил в Вашингтоне", — сказал телеведущий.

Сейчас, по информации CNN, обработано 68% бюллетеней. Из них 76,2% поданы за Трампа. За его соперников Теда Круза и Джона Кейсика, которые приостановили участие в предвыборной гонке, но остаются в бюллетенях, проголосовало на данный момент 10,1% и 9,9% избирателей.

Трамп остался единственным реальным претендентом на пост президента от Республиканской партии, все его конкуренты уже приостановили участие в предвыборной кампании или вышли из нее. Сейчас он борется за то, чтобы обеспечить себе как можно большее число делегатов на партийном съезде в июле и стать единым кандидатом от республиканцев.

Сейчас у Трампа, по данным CNN, 1189 делегатов. Для общей победы на оставшихся первичных выборах ему необходимо заручиться поддержкой еще 48 делегатов.

На выборах в штате Вашингтон разыгрываются голоса 44 делегатов. Однако, согласно правилам, победитель вовсе необязательно получит всех делегатов из числа своих сторонников: их голоса будут рассчитываться пропорциональной общей поддержке избирателей.