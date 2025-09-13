Трамп планирует развернуть в Луизиане 1 тыс. солдат Нацгвардии

Белый дом предложил развернуть до 1 000 военнослужащих Национальной гвардии в штате Луизиана для поддержки правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Как сообщает Report со ссылкой на The Washington Post, эта мера предусмотрена плановыми документами Пентагона.

Согласно документам, администрация президента США предлагает задействовать 1 тыс. солдат Нацгвардии в миссии по поддержанию правопорядка в городах штата. План предусматривает помощь военных в работе правоохранительных органах в городах Новый Орлеан и Батон-Руж. Военные должны будут дополнять работу полиции в районах с высоким уровнем преступности, помогать в борьбе с наркотиками и обеспечивать логистическую и коммуникационную поддержку.

Срок мобилизации в документах обозначен до 30 сентября 2026 года, при этом дата начала не уточняется.

Президент США Дональд Трамп ранее в интервью Fox News раскритиковал рост насилия в городах с демократическим руководством и заявил: "Я могу все исправить за полторы недели".

Трамп 11 сентября объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Нацгвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.