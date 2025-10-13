Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 18:23
    Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне

    Президент США Дональд Трамп планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х, ссылаясь на три источника.

    "Президент США Дональд Трамп планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, сообщили три источника, знакомые с планами. Визит состоится после двух телефонных разговоров между лидерами, состоявшихся на прошлых выходных, в ходе которых они обсудили продажу ракет Tomahawk и пути прекращения конфликта с Россией, а также на фоне начала недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне", - написал он.

    Лента новостей