Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 18:23
Президент США Дональд Трамп планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября.
Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х, ссылаясь на три источника.
"Президент США Дональд Трамп планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, сообщили три источника, знакомые с планами. Визит состоится после двух телефонных разговоров между лидерами, состоявшихся на прошлых выходных, в ходе которых они обсудили продажу ракет Tomahawk и пути прекращения конфликта с Россией, а также на фоне начала недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне", - написал он.
Последние новости
19:20
Трамп: США готовы снять санкции с Ирана при желании начать переговорыДругие страны
19:16
Куртулмуш: Регулярные контакты между Анкарой, Исламабадом и Баку укрепляют трехстороннее сотрудничествоВнешняя политика
18:57
В Массачусетсе два человека погибли при крушении самолетаДругие страны
18:57
Фото
В Анкаре почтили память Ахмеда ДжавадаКультура
18:52
Фото
В Азербайджане прошла церемония открытия Дней культуры ТуркменистанаKультурная политика
18:50
Видео
Эрдоган посоветовал премьеру Италии бросить куритьДругие страны
18:48
Фото
Азербайджан и Иран обсудили развитие транспортного коридора Север-ЮгВнешняя политика
18:35
Замминистра: Азербайджанский и туркменский народы связывает крепкая дружбаKультурная политика
18:27