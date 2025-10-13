Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х, ссылаясь на три источника.

"Президент США Дональд Трамп планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в пятницу, сообщили три источника, знакомые с планами. Визит состоится после двух телефонных разговоров между лидерами, состоявшихся на прошлых выходных, в ходе которых они обсудили продажу ракет Tomahawk и пути прекращения конфликта с Россией, а также на фоне начала недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне", - написал он.