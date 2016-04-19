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    Трамп перепутал дату терактов 2001 года в Нью-Йорке

    Трамп: Я был там внизу и наблюдал за нашей полицией и пожарными 11 июля

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Фаворит республиканских праймериз в США Дональд Трамп перепутал дату терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Как передает Report, об этом пишет газета Huffington Post.

    "Я был там внизу и наблюдал за нашей полицией и пожарными 11 июля, внизу у Всемирного Торгового центра прямо после того, как он разрушился", — заявил Трамп во время своего визита в американский город Буффало штата Нью-Йорк в рамках предвыборной кампании.

    В сентябре 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.

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