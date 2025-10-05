Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 21:28
    Трамп: Переговоры об освобождении заложников ХАМАС идут очень хорошо

    Переговоры об освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников идут очень хорошо.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    "Переговоры ведутся прямо сейчас. Они начались в последние пару дней. Посмотрим, чем они завершатся, но до меня доходят сведения о том, что они идут очень хорошо", - сказал Трамп

    Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом.

    Лента новостей