İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Tramp "HƏMAS"la danışıqların çox uğurla davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 21:17
    Tramp HƏMASla danışıqların çox uğurla davam etdiyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqların çox uğurla davam etdiyini deyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp Ağ Evdə jurnalistlərlə danışarkən bildirib.

    "Son bir neçə gündə başlayan danışıqlar hazırda davam edir. Müzakirələrin necə bitəcəyini gözləmək lazımdır, amma çox yaxşı getdiyini eşidirəm", - Tramp deyib.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl "HƏMAS" İsrailli girovları azad etməyə və silahları təhvil verməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    Donald Tramp Qəzza
    Трамп: Переговоры об освобождении заложников ХАМАС идут очень хорошо

    Son xəbərlər

    21:30

    Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcək

    Digər ölkələr
    21:17

    Tramp "HƏMAS"la danışıqların çox uğurla davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    20:53

    Pentaqonda media işçiləri üçün qaydalar sərtləşdirilir

    Digər ölkələr
    20:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları yarımfinala yüksəlib

    Komanda
    20:38

    KİV: "HƏMAS" İsrailli girovları azad etməyə və silahları təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    20:17

    Merts və Tramp Rusiyanın aktivlərindən Ukraynaya kömək üçün istifadəni müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:50

    Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    19:33

    ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:28

    Premyer Liqa: Turun son matçında "Şamaxı" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti