Трамп передумал разрывать торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ США пока не будут выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Мексикой и Канадой. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

Разрыв договора был одним из его предвыборных обещаний.

Североамериканское соглашение о свободной торговле вступило в силу в 1994 году. Теперь Вашингтон хочет пересмотреть условия документа, который до выборов Трамп называл "убийцей" рабочих мест и "худшим торговым соглашением" в истории.

Накануне американский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

"Я верю, что конечный результат (переговоров по изменению НАФТА - ред.) сделает все три страны сильнее и лучше", - цитировала слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА. Мексиканское песо и канадский доллар укрепились к американской валюте, хотя ранее на этой недели они к ней дешевели.