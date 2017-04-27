 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп передумал разрывать торговое соглашение с Канадой и Мексикой

    США пока не будут выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ США пока не будут выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Мексикой и Канадой. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил президент страны Дональд Трамп. 

    Разрыв договора был одним из его предвыборных обещаний.

    Североамериканское соглашение о свободной торговле вступило в силу в 1994 году. Теперь Вашингтон хочет пересмотреть условия документа, который до выборов Трамп называл "убийцей" рабочих мест и "худшим торговым соглашением" в истории.

    Накануне американский лидер провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

    "Я верю, что конечный результат (переговоров по изменению НАФТА - ред.) сделает все три страны сильнее и лучше", - цитировала слова Трампа пресс-служба Белого дома.

    Новость стала неожиданностью для рынков, которые ожидали одностороннего выхода Америки из НАФТА. Мексиканское песо и канадский доллар укрепились к американской валюте, хотя ранее на этой недели они к ней дешевели.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi