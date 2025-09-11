Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома
- 11 сентября, 2025
- 15:35
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома - официальной резиденции американских лидеров в Вашингтоне.
Об этом сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.
"Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель Президента США Джон Коул", - говорится в информации.
Коул также передал Лукашенко письмо от президента США с теплыми поздравлениями и пожеланиями.
В письме, в частности, говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания [супруга Дональда Трампа] присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения".
"При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси", - отреагировал на это Александр Лукашенко.
В письме также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open.
Коул особо отметил тот факт, что президент США в конце подписал письмо "Дональд". "Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы", - пояснил представитель американского лидера.