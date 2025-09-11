Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома - официальной резиденции американских лидеров в Вашингтоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

"Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель Президента США Джон Коул", - говорится в информации.

Коул также передал Лукашенко письмо от президента США с теплыми поздравлениями и пожеланиями.

В письме, в частности, говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания [супруга Дональда Трампа] присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения".

"При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси", - отреагировал на это Александр Лукашенко.

В письме также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open.

Коул особо отметил тот факт, что президент США в конце подписал письмо "Дональд". "Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы", - пояснил представитель американского лидера.