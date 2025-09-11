Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 15:35
    Трамп передал в подарок Лукашенко запонки с изображением Белого дома

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома - официальной резиденции американских лидеров в Вашингтоне.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

    "Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель Президента США Джон Коул", - говорится в информации.

    Коул также передал Лукашенко письмо от президента США  с теплыми поздравлениями и пожеланиями.  

    В письме, в частности, говорится: "Уважаемый господин Лукашенко, Мелания [супруга Дональда Трампа] присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения".

    "При случае отметим. Хотя у нас не принято это в Беларуси", - отреагировал на это Александр Лукашенко.

    В письме также упоминается о недавней победе белоруски на теннисном турнире US Open.

    Коул особо отметил тот факт, что президент США в конце подписал письмо "Дональд". "Он очень редко подписывается своим первым именем. Это особый знак дружбы", - пояснил представитель американского лидера. 

    Беларусь США Дональд Трамп Александр Лукашенко подарок
    Tramp Lukaşenkoya Ağ Evin təsviri olan qol düymələri hədiyyə edib

    Последние новости

    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    16:19

    В Росгвардии воссозданы танковые соединения

    В регионе
    Лента новостей