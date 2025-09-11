İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Tramp Lukaşenkoya Ağ Evin təsviri olan qol düymələri hədiyyə edib

    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:50
    ABŞ-nin Prezidenti Donald Tramp Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Ağ Evin təsviri olan qol düymələri hədiyyə edib.

    Bu barədə "Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir.

    "Belarus dövlət başçısına hədiyyəni Minskdəki görüşdə ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi Con Koul təqdim edib", - məlumatda deyilir.

    C.Koul, həmçinin Lukaşenkoya ABŞ Prezidentindən təbriklər və arzular ifadə edən məktub da çatdırıb.

    Məktubda qeyd edilir: "Hörmətli cənab Lukaşenko, Melaniya (Donald Trampın həyat yoldaşı -red.) ad gününüz münasibətilə ən xoş arzuları çatdırmaq üçün mənə qoşulur".

