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    Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США от должности

    Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности главы минюста страны Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ об иммиграции.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

    "И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.

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