    Трамп отправляет "царя границ" Хомана в Миннесоту

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 18:34
    Трамп отправляет царя границ Хомана в Миннесоту

    Президент США Дональд Трамп отправляет экс-главу пограничной службы Белого дома Тома Хомана, более известного как "царь границ, в Миннесоту для участия в расследовании последствий жестких миграционных рейдов на территории штата.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я отправляю Тома Хомана в Миннесоту сегодня вечером. Он не был вовлечен в данное дело, но знает и симпатизирует многим людям там. Том жесткий, но справедливый, и будет отчитываться непосредственно мне", - отметил Трамп.

    По его словам, ведется крупное расследование в отношении масштабного мошенничества с социальными выплатами на сумму более 20 млрд долларов в Миннесоте. Трамп считает, что те же люди несут ответственность за "организованные насильственные" протесты, происходящие на улицах штата.

    "Кроме того, Министерство юстиции и Конгресс изучают дело "Конгрессвумен" Ильхан Омар, которая покинула Сомали ни с чем, а теперь, как сообщается, стоит более 44 миллионов долларов. Время все расставит по местам", - заключил американский лидер.

    ФБР и Министерство юстиции США прекратили расследование в отношении главы пограничной службы Белого дома Томаса Хомана. Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на источники и внутренние документы.

    В отношении Хомана летом 2024 года было возбуждено дело в связи с обвинением в коррупции. Однако расследование было приостановлено сразу после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

    Том Хоман проработал в Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) около 30 лет. Сейчас он занимает должность старшего советника президента США по координации усилий по обеспечению безопасности границ, которого неофициально называют "царем границ".

