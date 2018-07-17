Трамп: Отношения России и США до саммита в Хельсинки были на краю пропасти

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что до саммита в Хельсинки США и РФ буквально стояли на краю пропасти из-за противостояния, которое было спровоцировано "подстроенной охотой на ведьм".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что у нас все будет хорошо с Россией после сегодняшней встречи. Но у нас все было чудовищно до сегодняшнего дня. Я имею ввиду чудовищно опасно. Как было продуктивно сегодня, так было ужасно до этого. У нас были реальные проблемы между двумя ядерными державами. Чудовищные проблемы. 90% ядерной силы распределено между этими двумя странами. И у нас была подстроенная охота на ведьм, которая разделила нас", — сказал Трамп.

"И он (Путин) сказал мне это. Какой это ужас. Он думал, что очень сложно мне с ним будет достичь сделки", — добавил Трамп.