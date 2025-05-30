Трамп: Отмена пошлин в суде грозила бы подрывом полномочий президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что отмена в судебном порядке действия введенных его администрацией импортных пошлин грозила бы подрывом полномочий главы государства.

Президент США Дональд Трамп считает, что отмена в судебном порядке действия введенных его администрацией импортных пошлин грозила бы подрывом полномочий главы государства.

Как передает Report, соответствующей публикацией глава Белого дома поделился на своей странице в соцсети Truth Social.

Вердикт Федерального суда США по делам международной торговли, который ранее заблокировал действие пошлин, Трамп назвал "ошибочным и глубоко политическим", подвергнув судей жесткой критике. "Как это возможно, что потенциально они могут нанести такой ущерб США?" - написал хозяин Белого дома, добавив, что, по его мнению, судьи "обязаны всегда действовать в интересах страны".

"Надеюсь, Верховный суд отменит это ужасный, угрожающий нашей стране вердикт быстро и решительно", - отметил Трамп. По его словам, необходимость согласовывать решение о введении пошлин в Конгрессе США, на которой настаивает Федеральный суд по делам международной торговли, означала бы, что "сотни политиков совещались бы в Вашингтоне неделями или даже месяцами". "Если это решение останется в силе, оно подорвет президентские полномочия - должность президента никогда не будет прежней", - заявил Трамп, отметив, что это было бы "самое суровое финансовое решение" в истории США.