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    Трамп отказался поддержать своих соперников в случае проигрыша на праймериз

    Перед началом гонки все кандидаты-республиканцы пообещали поддержать того, кто станет победителем предварительных выборов

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Участник президентской гонки в США миллиардер Дональд Трамп отказался от обещания поддержать кандидатуру любого из участников праймериз республиканцев в случае проигрыша, cообщает Report со ссылкой на  американские СМИ.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он выполнить обещание, которое дал в прошлом году, Трамп ответил: "Нет, уже нет".

    Перед началом гонки все кандидаты-республиканцы пообещали поддержать того, кто станет победителем предварительных выборов  (праймериз).

    В данный момент Трамп уверенно лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии.

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