Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отказался провести новый раунд дебатов со своим оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отказался провести новый раунд дебатов со своим оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Харрис.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: "Я хочу повторного поединка". Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно потребовала проведения вторых дебатов. Она не явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS. Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет", - заявил Трамп.

Напомним, что по результатам опроса в теледебатах кандидатов в президенты США, состоявшихся 10 сентября в Филадельфии, вице-президент Харрис опередила своего соперника Трампа.